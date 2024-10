Rad-Star Pogacar verlängert langfristig bei UAE-Team

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat seinen Vertrag beim Team UAE vorzeitig um drei Jahre bis 2030 verlängert.

Das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt. Der heuer außergewöhnlich erfolgreiche Slowene fährt bereits seit fünf Jahren für die finanzkräftige Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der 26-Jährige gewann heuer nicht nur den Giro d’Italia und die Tour de France, sondern auch mehrere große Klassiker und den WM-Titel im Straßenrennen.

Aber nicht nur der bei etlichen seiner Erfolge in überlegener Manier triumphierende Pogacar heimste heuer zahlreiche Siege, auch etliche seiner Teamkollegen trugen sich teils mehrfach in die Siegerlisten ein. Für einen Erfolg, bei den österreichischen Staatsmeisterschaften im Zeitfahren, zeichnete Felix Großschartner verantwortlich. Der Oberösterreicher wird auch 2025 an der Seite von Pogacar antreten.

(APA)

Bild: Imago