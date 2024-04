Radsport: Spanier Lopez Sieger der Tour of the Alps

Der Spanier Juan Pedro Lopez hat seine Führung bei der Tour of the Alps auch auf der bergigen Schlussetappe mit Start und Ziel in Levico Terme (119 km) verteidigt. Der 26-jährige Kletterspezialist aus dem Rennstall Lidl-Trek gewann das fünftägige Rennen durch Südtirol, Tirol und das Trentino 38 Sekunden vor dem Australier Ben O’Connor. Dessen Decathlon-Teamkollege Aurelien Paret-Peintre (FRA) setzte sich in einer Spitzengruppe mit Lopez im Sprint um den Tagessieg durch.

Für Lopez, der nach seinem Etappenerfolg in Schwaz am dritten Tag zahlreiche Attacken abwehrte, ist es der erste Rundfahrtsieg. Die Höhepunkte der Tour aus österreichischer Sicht waren die Ränge zwei und vier von Patrick Gamper (Bora) und Gregor Mühlberger (Movistar) auf der zweiten Etappe nach Stans. Im Gesamtklassement kam keiner der rot-weiß-roten Profis inklusive des Nationalteams mit dem kränkelnden Hermann Pernsteiner in die Top 30.

(APA)/Beitragsbild: Imago