Radsport: Tour de France der Frauen mit zwei Österreicherinnen

Ab morgen startet die von Lausanne ausgehend die Tour de France der Frauen. Mit Christina Schweinberger und Valentina Cavallar treten zwei Österreicherinnen an.

Kletterspezialistin Cavallar, heuer bereits Neunte beim Giro und Zwölfte bei der Vuelta, wird wieder viel für ihre SD-Worx-Kapitänin Anna van der Breggen arbeiten müssen.

„Wir wollen mit Anna auf das Podium, daher gilt es sie so gut es geht zu unterstützen, vor allem in den Anstiegen. Ich will meinen Job gut machen, und hoffe dann noch ein gutes Ergebnis einzufahren“,

sagte Cavallar. Das Highlight der neuntägigen Tour ist auch für sie die Bergankunft am legendären Mont Ventoux. „Ich bin ihn noch nicht gefahren. Ich hoffe. es ist oben nicht zu windig, ansonsten sollte er mir ganz gut liegen“, sagte die ehemalige Olympia-Ruderin und betonte: „Ich würde es ja bevorzugen, mehr solcher Bergetappen zu haben.“

Die routinierte Schweinberger soll ihre Fenix-Teamkolleginnen im flacheren Terrain zu Topergebnissen führen. Das Einzelzeitfahren am vierten Tag bietet der ehemaligen WM-Dritten aber auch die Möglichkeit für einen eigenen Spitzenplatz. Titelverteidigerin ist die Französin Pauline Ferrand-Prevot (Visma), mit der Niederländerin Demi Vollering (FDJ) wird ebenfalls zu rechnen sein.