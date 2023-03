Räikkönen gibt Racing-Comeback

Kimi Räikkönen wird noch in diesem Monat wieder hinter das Steuer eines Rennwagens steigen. Der F1-Weltmeister von 2007 wird in der NASCAR Cup Series an den Start gehen.

Räikkönen wird für PROJECT91 fahren und einen Chevrolet Camaro ZL1 von Trackhouse Racing pilotieren. Das Ganze wird auf dem Circuit of The Americas in Austin stattfinden.

Die Veranstaltung am 26. März wird Räikkönens zweites Rennen in der Cup-Serie sein, nachdem er im August letzten Jahres beim Watkins Glen International sein Debüt mit PROJECT91 gab. Er qualifizierte sich als 27. und lag den größten Teil des Nachmittags in den Top 10, bevor er in einen Unfall am Ende des Rennens verwickelt wurde.

„Ich hatte eine fantastische Zeit in der NASCAR. Es gab in kurzer Zeit viel zu lernen, aber alle waren sehr hilfsbereit, und der Wettbewerb war eine große Herausforderung“, sagte Räikkönen vor seinem nächsten Einsatz.

„Diesmal fahre ich auf einer Strecke, die mir vertraut ist, so dass die Lernkurve nicht so steil sein wird. Ich möchte Spaß haben, aber auch so gut abschneiden, wie wir können.

Bild: Imago