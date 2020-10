Rafael Nadal kündigt Paris-Bercy-Teilnahme an

French-Open-Sieger Rafael Nadal will seine Tennis-Saison fortsetzen und in Paris-Bercy antreten.

Das teilte der Weltranglisten-Zweite am Dienstag in den sozialen Netzwerken mit. Das Masters-1000-Turnier in der französischen Hauptstadt soll vom 2. bis 8. November ausgetragen werden. Nach seinem 13. French-Open-Triumph hatte der 34-jährige Nadal zunächst offengelassen, ob er normal im Turnierkalender weitermacht oder eine Pause bis zum nächsten Jahr einlegt.

It’s indoor season time… this picture was earlier today practicing at the @rnadalacademy … And yes… getting ready for #ParisBercy 😉💪🏻 pic.twitter.com/SajEB4JMEW — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 20, 2020

Er hatte auch gesagt, er wisse noch nicht, ob er an den ATP Finals in London teilnehme. Der Saisonabschluss der acht besten Tennisprofis des Jahres ist vom 15. bis 22. November geplant. In der 02-Arena mit von der Partie ist u.a. auch wieder Österreichs US-Open-Champion Dominic Thiem.

(APA)

Beitragsbild: GEPA