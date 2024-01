Rafael Nadal vs. Jason Kubler beim ATP-250-Turnier in Brisbane am Donnerstag live & exklusiv bei Sky

Sky zeigt das Top-Match am Donnerstag (ca. 09:30 Uhr) live & exklusiv

Sky Sport Tennis berichtet live & exklusiv vom ATP 250 Hartplatz-Turnier und vom WTA 500-Turnier in Brisbane

Mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Turnier live streamen

Die ATP- und WTA-Turniere werden ab 2024 von Sky in Österreich im Rahmen eines Fünfjahresvertrages übertragen

Die neue Tennis-Saison auf Sky startet bei sommerlichen Temperaturen im australischen Brisbane. Der Österreicher Dominic Thiem musste sich in der 1. Runde dem spanischen Ausnahmekönner Rafael Nadal bei dessen Comeback in zwei Sätzen geschlagen geben (Spielbericht + VIDEO-Highlights). Der Spanier trifft in der 2. Runde nun auf den Australier Jason Kubler (Nr. 103 der Welt) und will seinen zweiten Sieg nach seinem Rückkehr nach einjähriger Verletzungspause einfahren. Der 30-jährige Australier profitierte in der 1. Runde von der Aufgabe seines russischen Konkurrenten Aslan Karatsev beim Stand von 1:1-Sätzen. Kann Nadal an die starke Leistung gegen Thiem anknüpfen und ins Viertelfinale in Brisbane einziehen? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Tennis.

„Allein hier zu sein ist ein Sieg“: Nadal kehrt nach einjähriger Pause zurück

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Ab 2024 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau.

Das Duell zwischen Rafael Nadal und Jason Kubler am Donnerstag ab 9:30 Uhr live und exklusiv bei Sky – streame das Match mit dem Sky-X-Traumpass!