Raffl feiert in NHL mit Dallas Auswärtssieg in Montreal

via

via Sky Sport Austria

Michael Raffl hat mit den Dallas Stars nach drei Niederlagen in Folge wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert.

Bei den Montreal Canadiens setzte sich das Team aus Texas am Donnerstag (Ortszeit) mit 4:3 nach Verlängerung durch. John Klingberg traf zehn Sekunden vor Ende der Overtime entscheidend. Raffl verbuchte per Backhand-Pass bei der 1:0-Führung durch Radek Faksa einen Assist. Die Stars liegen in der Western Conference aktuell auf dem neunten Rang.

Klingberg hatte bereits den Treffer zum 3:3-Ausgleich angeschrieben, nachdem Montreal im heimischen Bell Centre im Schlussdrittel zunächst die Wende gelungen war. Klingberg verzeichnete außerdem noch einen Assist. Auf drei Zählerpunkte kam bei Dallas auch Jamie Benn (1 Tor, 2 Assists). Die Stars haben in ihren vergangenen 13 Auswärtsspielen nun neun Siege geschafft. Die Canadiens sind in der NHL derzeit das Schlusslicht unter den 32 Mannschaften.

Highlights und Ergebnisse der National Hockey League (NHL) vom Donnerstag:

Philadelphia Flyers – Nashville Predators 5:4

Vancouver Canucks – Detroit Red Wings 0:1

Toronto Maple Leafs – Carolina Hurricanes 3:2

Los Angeles Kings – San Jose Sharks 3:0

Columbus Blue Jackets – Washington Capitals 2:7

New York Rangers – New York Islanders 1:2

St. Louis Blues – Pittsburgh Penguins 2:3 n.P.

Edmonton Oilers – Buffalo Sabres 6:1

Vegas Golden Knights – Florida Panthers 5:3

Bild: Imago