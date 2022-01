via

via Sky Sport Austria

Die Dallas Stars mit Michael Raffl haben am Mittwoch in der National Hockey League einen 5:2-Heimerfolg gegen die Seattle Kraken gefeiert. Vater des Erfolgs mit Beteiligung an allen Dallas-Toren war Joe Pavelski mit zwei Treffern und drei Assists.

Raffl erhielt 16 Minuten Einsatzzeit. Österreichische Zukunftshoffnungen für die NHL sind laut aktuellem Midseason-Draft-Ranking Marco Kasper und Vinzenz Rohrer. Schweden-Legionär Kasper ist Kandidat für die erste Draft-Runde.

(APA)/Bild: Imago