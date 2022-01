Raffl gewinnt mit Dallas – Edmonton kassiert nächste Pleite

via

via Sky Sport Austria

Die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl stecken mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter tief in der Krise. Die Oilers kassierten mit dem 0:6 gegen die Florida Panthers die siebte Niederlage in Serie und warten seit über einem Monat auf ein Erfolgserlebnis.

Die Chancen auf eine Teilnahme an den Playoffs werden für die Oilers immer geringer, momentan liegen die Kanadier sechs Punkte hinter einem Playoff-Platz.

Besser lief es für Michael Raffl und die Dallas Stars. Die Texaner gewannen gegen die Buffalo Sabres auswärts mit 5:4. Damit liegen die Stars vier Punkte hinter einem Playoff-Rang. Der Kärntner Raffl brachte es gegen die Sabres auf knapp 16 Minuten Eiszeit.

Alle Ergebnisse vom Donnerstag:

Boston Bruins – Washington Capitals 4:3

Pittsburgh Penguins – Ottawa Senators 6:4

Nashville Predators – Winnipeg Jets 5:2

Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 4:3 OT

Buffalo Sabres – Dallas Stars 4:5



Seattle Kraken – San Jose Sharks 3:2

Philadelphia Flyers – Columbus Blue Jackets 1:2

Edmonton Oilers – Florida Panthers 0:6

LA Kings – Colorado Avalanche 1:4

(SID/Red.)

Bild: Imago