Raffl trifft bei Dallas-Sieg: Stars erzwingen Entscheidungsspiel in Calgary

via

via Sky Sport Austria

Die Dallas Stars haben am Freitag mit Michael Raffl im NHL-Achtelfinale daheim gegen die Calgary Flames mit 4:2 gewonnen und in der „best of seven“-Serie zum 3:3 ausgeglichen.

Raffl erzielte den zweiten Treffer und steuerte ein Assist zum Endstand bei. Das siebente Spiel findet am Sonntag in Calgary statt.

Die Florida Panthers zogen indes bereits das Viertelfinale ein. Mit dem 4:3 nach Verlängerung den Washington Capitals wurde die Serie mit 4:2 gewonnen, den entscheidenden Treffer erzielte der Kanadier Carter Verhaeghe. Nächster Gegner ist der Gewinner des Duells Toronto Maple Leafs gegen Tampa Bay Lightning. Mit dem 5:3 bei den Pittsburgh Penguins glichen die New York Rangers auf 3:3 aus.

VIDEO-Highlights: Washington Capitals – Florida Panthers 3:4 n.V.

VIDEO-Highlights: Pittsburgh Penguins – New York Rangers 3:5.

NHL-Ergebnisse vom Freitag – Achtelfinale („best of seven“):

Western Conference: Dallas Stars (mit Raffl) – Calgary Flames 4:2. Stand in Serie 3:3

Eastern Conference: Pittsburgh Penguins – New York Rangers 3:5. Stand 3:3

Washington Capitals – Florida Panthers 3:4 n.V. Endstand in Serie 2:4

(APA).

Beitragsbild: Imago.