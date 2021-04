Raffl von Philadelphia nach Washington getraded

Michael Raffl wird in der NHL-Saison 2020/21 um den heiß begehrten Stanley Cup kämpfen. Der Villacher wurde am Deadline-Day für Wechsel innerhalb der Liga von den Philadelphia Flyers zu den Washington Capitals getraded.

Der 32-Jährige wird mit den “Caps” definitiv an den Playoffs teilnehmen und wird die Kadertiefe des Champions von 2018 verstärken. Im Gegenzug für Raffl erhielten die Flyers einen Fünftrunden-Pick im NHL-Draft 2021. Am Ende der Saison der Flügelstürmer ein Free Agent und kann sich auf die Suche nach einem neuen Klub machen. Für “Philly” absolvierte Raffl in acht Spielzeiten 504 Spiele.

TRADE To Washington #Capitals

F Michael Raffl (25% retained) To Philadelphia #Flyers

2021 5th round pick (VGK)https://t.co/dUw6jmrZyk — CapFriendly (@CapFriendly) April 12, 2021

(Red.)

Bild: Imago