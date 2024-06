Der zweimalige Major-Sieger Jon Rahm hat seine Teilnahme an den in dieser Woche stattfindenden US Golf-Open in Pinehurst absagen müssen.

Der Spanier laboriert an einer Fußverletzung. Rahm hatte die US Open 2021 gewonnen, seinen zweiten Titel bei einem der vier großen Turniere holte er 2023 beim Masters.

(APA) / Bild: Imago