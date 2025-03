Raich und Falch holen bei Junioren-WM Silber und Bronze

Leonie Raich und Natalie Falch haben bei den Junioren-WM im Ski alpin in Tarvis die Medaillen Nummer sechs und sieben für Ski Austria geholt.

Raich gewann am Mittwoch im Slalom mit 0,18 Sekunden Rückstand Silber, Falch sicherte sich nach Gold in der Team-Kombination mit Bronze (+0,30) ihre zweite Medaille. Gold ging an die favorisierte Schwedin Cornelia Öhlund, die auch im Weltcup schon mit Rang fünf im Februar in Sestriere aufgezeigt hat.

(APA)/Bild: GEPA