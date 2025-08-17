Raiders beenden ELF-Saison mit Kantersieg

Die Raiders Tirol haben ihre Saison in der European League of Football (ELF) mit einem Kantersieg beendet.

Die Truppe von Coach Jim Herrmann besiegte vor 3.381 Fans in Innsbruck die Cologne Centurions mit 63:6 (49:6). Runningback Lukas Haslwanter stach dabei mit fünf Touchdowns heraus. Die Raiders verpassten das Play-off mit einer 6:6-Sieg-Niederlagen-Bilanz. Die letzten noch offenen Tickets für die K.o.-Phase sicherten sich die Madrid Bravos und Titelverteidiger Rhein Fire.

In der ersten Play-off-Runde empfängt Stuttgart Surge am kommenden Wochenende die Bravos, während Fire nach Kopenhagen zu Nordic Storm reist. Fire hatte das dänische Team zum Abschluss des Grunddurchgangs am Sonntag daheim mit 27:19 besiegt. Vorjahresfinalist Vienna Vikings ist als Grunddurchgangssieger erst im Halbfinale in zwei Wochen (30. August) daheim auf der Hohen Warte wieder im Einsatz.

(APA) / Bild: Imago