Raiders gegen Titelverteidiger Rhein Fire mit ELF-Heimsieg

Die Vienna Vikings und die Raiders Tirol haben am Samstag in der European League of Football (ELF) überzeugende Heimsiege gefeiert.

Die die East Division anführenden Wiener feierten gegen die Prag Lions mit einem 34:0 in nun sieben Spielen ihren sechsten Erfolg, die Innsbrucker wiesen Titelverteidiger Rhein Fire mit 35:18 in die Schranken. Für die Raiders ist es der fünfte Saisonsieg bei bereits acht absolvierten Partien.

Rhein Fire hatte diese Saison den Vikings ihre bisher einzige Niederlage zugefügt, in Tirol mussten sie nun aber ohne neun ihrer Spieler antreten. Dennoch hatten die Deutschen in beiden Hälften den besseren Start, die Raiders aber den längeren Atem. Die wahrten in der South Division mit dem Erfolg vor einer für sie spielfreien Woche ihre Play-off-Anwartschaft. Das ist bei den Vikings sowieso der Fall, bei denen gegen Prag Quarterback Ben Holmes besonders überzeugte. Am nächsten Samstag (14.00 Uhr) sind die Vikings in Frankreich bei den Paris Musketeers zu Gast.

(APA) Foto: Imago