Raiders Tirol feiern Kantersieg in ELF

Die Raiders Tirol haben im dritten Saisonspiel der European League of Football (ELF) überlegen den zweiten Sieg eingefahren.

Die Innsbrucker feierten am Samstag bei den Cologne Centurions in Köln einen 68:0-Kantersieg und holten sich reichlich Selbstvertrauen für das „Battle of Austria“ in der kommenden Woche bei den Vienna Vikings. Adrian Platzgummer sprang nach der Verletzung von Stamm-Quarterback Conor Miller als Spielmacher ein und überzeugte mit drei Touchdown-Pässen.

Runningback Jan Wiesauer fand bei den Deutschen dreimal die Endzone. Die Vikings hoffen am Sonntag (16.25 Uhr) in der Neuauflage des ELF-Endspiels der Vorsaison bei Rhein Fire in Düsseldorf indes auf den dritten Sieg im dritten Spiel.

(APA)

Bild: GEPA