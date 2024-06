Raiders Tirol feiern vierten ELF-Saisonsieg

Nach der Niederlage gegen die Vienna Vikings sind die Raiders Tirol in der European League of Football (ELF) auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Die Tiroler feierten bei den Helvetic Mercenaries ihren vierten Erfolg in der Saison, in der Schweiz gab es am Samstag einen 33:10-Sieg.

Zur Halbzeit lagen die Raiders bereits mit 14:10 in Führung, nach der Pause machten sie noch drei Touchdowns und ließen keine Punkte mehr zu. Dass gleich zweimal der Extrapunkt nach dem Touchdown verpasst wurde, konnte die Truppe von Chefcoach Jim Herrmann nach dem klaren Sieg verschmerzen.

(APA) / Bild: GEPA