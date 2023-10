Raiders Tirol holen Super-Bowl-Sieger

Die Raiders Tirol haben mit dem US-Amerikaner Jim Herrmann einen ehemaligen Super-Bowl-Sieger als Betreuer zum neuen Head Coach ernannt.

Der 62-Jährige gewann 2012 als Coach der Linebacker mit den New York Giants den Titel in der National Football League. Herrmann übernimmt in Innsbruck nun das in der European League of Football (ELF) engagierte Team.

Der Amerikaner war in der NFL außer bei den Giants auch für die New York Jets und die Indianapolis Colts als Coach tätig. Zuletzt arbeitete er für die San Antonio Brahmas in der US-Liga XFL.

(APA)

Bild: Imago