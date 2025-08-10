Raiders Tirol nach Pleite bei Fire aus ELF-Playoff-Rennen

Die Raiders Tirol sind auch in diesem Jahr im Playoff der European League of Football (ELF) nur Zuschauer.

Die Innsbrucker verloren am Sonntag bei Titelverteidiger Rhein Fire 24:34 (17:20) und haben damit keine Chance mehr auf die K.o.-Phase. Vor der letzten Runde im Grunddurchgang halten die Raiders bei nur fünf Siegen und sechs Niederlagen, bei ihrem Saisonabschluss empfangen sie nächsten Sonntag (16.25 Uhr) die Cologne Centurions. Fix im Playoff sind die Vienna Vikings.

(APA) / Bild: Imago