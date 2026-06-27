Raiders Tirol verlieren EFA-Kellerduell gegen Prag

Die Raiders Tirol haben das Kellerduell in der European Football Alliance (EFA) gegen die Prague Lions hauchdünn verloren.

Die Innsbrucker zogen am Samstagabend in der Hitzeschlacht im Tivoli Stadion mit 44:45 (13:17) den Kürzeren. Den tschechischen Gästen gelang drei Sekunden vor Schluss ein Touchdown zum 44:44-Ausgleich, der verwandelte Extrapunkt im Anschluss bescherte Prag den ersten Saisonsieg im sechsten Match. Die Raiders halten nun bei fünf Niederlagen.

Die Tiroler, deren Chancen auf die Play-offs immer geringer werden, hatten 38:31 bzw. 44:38 geführt. Insgesamt zwei vergebene Extrapunkte rächten sich am Ende.