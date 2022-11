Raimann bei Colts-Niederlage wieder in der Startformation

Österreichs Football-Hoffnung Bernhard Raimann ist am Sonntag bei der deutlichen 3:26-Niederlage seiner Indianapolis Colts bei den New England Patriots in die Startformation zurückgekehrt.

Der 25-jährige Offensive Tackle profitierte am Sonntag von der Verletzung seines Teamkollegen Dennis Kelly, zuletzt war der Rookie aus Wien nur zweite Wahl. Für die Colts um Quarterback Sam Ehlinger war es allerdings die fünfte Niederlage im neunten Spiel, die dritte hintereinander.

Ehlinger hatte zuletzt Quarterback-Routinier Matt Ryan ersetzt, bei seinem zweiten Saisoneinsatz konnte er auch aufgrund einer erneut schwachen Offensive Line nicht überzeugen. Insgesamt neun (!) Mal wurde Ehlinger von der Patriots-Verteidigung gesackt.

Ebenfalls eine Enttäuschung erlebten die Green Bay Packers um Quarterback-Routinier Aaron Rodgers. Die Packers unterlagen bei den Detroit Lions mit 9:15 und kassierten die fünfte Pleite in Serie. Eine überraschende Niederlage kassierten die bisher so überzeugenden Buffalo Bills um Star-Quarterback Josh Allen bei den New York Jets (17:20).

(APA)/Bild: Imago