Raimann gewann mit Indiana auch drittes NFL-Spiel

Die Indianapolis Colts mit dem Wiener Bernhard Raimann haben ihren perfekten Saisonstart in der National Football League (NFL) prolongiert. Die Colts gewannen am Sonntag in Nashville bei den weiter sieglosen Tennessee Titans 41:20 und feierten erstmals seit 16 Jahren drei Siege in den ersten drei Spielen. Left Tackle Raimann spielte beim ersten Auswärtsmatch der Saison fehlerfrei.

Nach dem klaren Erfolg beim Division-Rivalen führt Indianapolis die AFC South weiter souverän an und hat mit bisher 103 Punkten so viele gemacht wie zuletzt 1958 nach drei Matches.

(APA)/Beitragsbild: Imago