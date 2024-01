Rajko Rep kehrt nach Österreich zurück

Rajko Rep wird künftig für Drittligist SV Oberwart in der Regionalliga Ost spielen. Das gibt der Verein aus dem Burgenland am Dienstagnachmittag offiziell bekannt.

Der 33-jährige Slowene spielte in Österreich bereits für Austria Klagenfurt, den LASK und den TSV Hartberg. Insgesamt absolvierte der Mittelfeldmann 117 Spiele in der österreichischen Bundesliga sowie 60 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse.

Zuletzt stand der fünffache A-Nationalteamspieler beim polnischen Zweitligisten Nieciecza unter Vertrag.

Bei der SV Oberwart spielen mit Patrick Farkas (252 Spiele) und Michael Huber (122 Spiele) bereits zwei weitere erfahrene Ex-Bundesligakicker.

