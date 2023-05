Ramona Siebenhofer gibt Rücktritt bekannt

Nach Nicole Schmidhofer hat eine weitere weibliche Alpin-Fixgröße im Ski-Austria-Team ihren Rücktritt verkündet. Im Innenministerium in Wien unterrichte Ramona Siebenhofer die Öffentlichkeit am Freitag über ihren Abschied vom Leistungssport. Die 31-Jährige werde Mitte des Jahres den Dienst als Polizistin in der Bezirksinspektion Murau antreten. „Ich freue mich jetzt auf einen neuen Lebensabschnitt“, sagte Siebenhofer.

„Sie wird für uns in der Polizei eine wichtige Ergänzung sein“, betonte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer kurzen Ansprache. „Ramona hat über die Jahre eine wichtige Rolle im Damen-Team eingenommen“, sagte Ski-Austria-Präsidentin Roswitha Stadlober. „Sie wird ihren Weg weiter zielstrebig gehen – und wer weiß, wo dieser Weg noch hinführen wird.“

Als Hauptgrund für ihren Schritt gab Siebenhofer unter Tränen an, dass sie nicht mehr die volle Motivation und Überzeugung für den Profisport habe. Das habe sie schon beim Weltcup-Finale im März in Soldeu gespürt. „Auch mit etwas Abstand muss ich sagen, dass ich nicht mehr bereit bin, mein ganzes Leben dem Skisport unterzuordnen“, meinte Siebenhofer, die unter anderem ihrem Lebensgefährten, ihrem Onkel Werner, „der mein erster Trainer war“, ihren Sponsoren sowie ihrem Verein USV Krakauebene explizit dankte.

Siebenhofer hatte ihr Weltcup-Debüt am 28. Dezember 2009 in Lienz bei einem Riesentorlauf gegeben. Ihre sieben Podestplätze gelangen ihr alle in der Abfahrt. Im Jänner 2019 feierte sie binnen 24 Stunden zwei Siege in Cortina d’Ampezzo. Obwohl die Steirerin aus Krakaudorf ihre Stärken in den schnellen Disziplinen hatte, agierte sie als Allrounderin und war auch im Riesentorlauf, in der Alpinen Kombination und sogar bei einigen Slaloms am Start.

Kein Glück hatte Siebenhofer bei Großereignissen. Ihre Karriere beendete sie ohne Medaillengewinn gewissermaßen „unvollendet“. Zwei Olympische Spielen und vier WM-Teilnahmen stehen in ihrem sportlichen Lebenslauf, bei den Weltmeisterschaften war sie mit zwei vierten und drei fünften Plätzen zumindest ein paar Mal knapp dran. In Aare verpasste sie Kombi-Bronze 2019 nur um vier Hundertstelsekunden.

(APA) / Bild: GEPA