Ramos vor Vertragsunterschrift bei PSG

Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, steht der 35-jährige Abwehrspieler Sergio Ramos unmittelbar vor einer Vertragsunterschrift bei Paris Saint Germain.

Demnach soll der langjährige Real-Kapitän in den nächsten Tagen den Medizincheck absolvieren und einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Neben der Ramos-Verpflichtung will PSG die Transfers von Gianluigi Donnarumma (ablösefrei vom AC Milan) und Achraf Hakimi (rund 60 Millionen von Inter Mailand) in den nächsten zwei Wochen verkünden.

PSG approached Sergio Ramos agent in January – after opening talks in April, they’ve been offering him a two-years contract as Sergio always wanted. 🇪🇸 #PSG

Ramos will sign until June 2023 – now PSG are planning to announce Hakimi, Ramos and Donnarumma deals within 15 days. https://t.co/T839I9J7AG

