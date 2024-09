Ramos-Zukunft: Brasilien-Wechsel statt Karriereende?

Mit 38 Jahren soll bei Sergio Ramos noch nicht Schluss sein. Der ehemalige Star-Verteidiger von Real Madrid und Paris Saint-Germain sucht nach einer neuen Herausforderung. Seitdem der Vertrag bei seinem Jugendklub FC Sevilla im Sommer ausgelaufen war, ist er vereinslos.

Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, wurde der Spanier dem brasilianischen Klub Vasco da Gama angeboten. „Ein sehr wichtiger Agent aus Rio de Janeiro, der Manager von Marcelo, ist zu uns gekommen und hat uns Sergio Ramos angeboten“, wird Vereinslegende Edmundo Alves im Bericht zitiert.

„Absurde Forderung“ als Transfer-Hindernis

Seit Monaten kursieren Gerüchte über ein mögliches Interesse aus der MLS und aus Saudi-Arabien am 180-fachen spanischen Nationalspieler. Dass es am Ende Vasco da Gama wird, erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. „Wir haben angefangen zu reden und er hat ein sehr hohes Gehalt verlangt. Natürlich wäre es fantastisch, er trainiert und will spielen, aber die Forderung ist absurd“, so Alves.

