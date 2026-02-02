Rams verlängern mit Erfolgstrainer McVay

Die Los Angeles Rams setzten in der National Football League (NFL) weiter auf Startrainer Sean McVay. Die Franchise aus Kalifornien stattete den Headcoach ebenso wie General Manager Les Snead mit einer mehrjährigen Vertragsverlängerung aus, wie das Team am Montag verkündete. Das Duo geht damit in die zehnte gemeinsame Saison bei den Rams.

Die genaue Dauer verschwieg das Team. McVay und Snead verkörpern „den Standard dieses Teams, um Meisterschaften zu kämpfen und liefern konsequent ein Produkt, auf das unsere Fans und unsere Stadt stolz sein können“, sagte Rams-Besitzer Stan Kroenke.

Der erst 40 Jahre alte McVay hatte die Rams 2017 als damals jüngster Headcoach der NFL-Geschichte übernommen und sie aus der Mittelmäßigkeit herausgeführt. Bislang erreichte er mit der Mannschaft zweimal den Super Bowl (2019, 2022). Nachdem der erste Versuch gegen die New England Patriots verloren ging, gewann McVay Super Bowl LVI (56) gegen die Cincinnati Bengals.

Inzwischen gehören McVay und General Manager Snead zu den beständigsten Paaren der NFL: Einzig Andy Reid und Brett Veach (Kansas City Chiefs) sowie Kyle Shanahan und John Lynch (San Francisco 49ers) arbeiten ligaweit genauso lange zusammen.

(SID) / Bild: Imago