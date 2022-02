Ramsauer muss für Buckelpisten-Finale deutlich zulegen

Ski-Freestylerin Katharina Ramsauer hat am Donnerstag die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking für Österreich sportlich eröffnet. Noch bevor in der chinesischen Hauptstadt die offizielle Eröffnung stattfindet, belegte die Salzburgerin in der ersten Qualifikation der Buckelpisten-Fahrerinnen Platz 24 unter 28 Starterinnen. Die Top Ten qualifizierten sich vorzeitig für das Finale, die restlichen um Ramsauer bekommen am Sonntag eine weitere Chance.

„Ich weiß, dass ich mehr draufhabe“, sagte Ramsauer, die dann im Genting Snow Park von Zhangjiakou auch „sauberer hupfen“ will. „Ich habe den oberen Sprung überdreht und bin dadurch nicht so ins Fahren gekommen. Das kostet Punkte.“ Dass es nicht mit dem direkten Finaleinzug klappte, war aufgrund des Leistungsniveaus absehbar gewesen. Ihre Zielsetzung bleibe unverändert die Final-Qualifikation der besten 20. „Wenn ich einen sauberen Lauf runterbringe wie im Training, dann ist das auf alle Fälle möglich.“

Die „Nachfolgerin“ von Margarita Marbler und Melanie Meilinger als Quotenplatz-Beschafferin fühlt sich in China wohl. „Das Ambiente hier ist sensationell. Ich mag China generell ganz gern, ich mag die Piste, habe hier mit einem 13. Platz mein bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren (2019/Dual Moguls).“ Mit dem Olympiastart ging für die Lehramt-Studentin (Geschichte und Sport) ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. „Ich habe die letzten elf Jahre darauf hingearbeitet, dass das möglich wurde.“

(APA)

Artikelbild: Imago