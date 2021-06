Ramsebner wechselt in die 2. Liga

via

via Sky Sport Austria

Christian Ramsebner verlässt den LASK und wechselt in die zweite Liga zum SKN St. Pölten. Für den LASK bestritt Ramsebner 157 Partien – von der zweiten Liga bis in den Europacup. Seit Sommer 2015 spielte der Verteidiger für die Linzer. Beim SKN unterschreibt der 32-Jährige einen Vertrag bis 2023 (plus Option).

„Vor sechs Jahren bin ich mit einem klaren Ziel nach Linz gekommen: Ich wollte meinen Teil dazu beitragen, den LASK wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Dieses Ziel haben wir alle gemeinsam eindrucksvoll erreicht. Es war eine unglaubliche Reise und ich möchte keinen Moment davon missen, weder die positiven noch die negativen“, sagt Ramsebner im Rückblick auf seine Zeit beim LASK.

Bild: GEPA