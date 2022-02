via

via Sky Sport Austria

Der walisische Fußball-Star Aaron Ramsey ist von Juventus Turin leihweise zu den Glasgow Rangers gewechselt.

Der Mittelfeldspieler unterschrieb am Montagabend beim schottischen Traditionsclub bis Saisonende. Ramsey trifft mit Wales im Play-off-Halbfinale um einen Startplatz bei der WM in Katar im März (24.3. in Cardiff) auf Österreich. Für Juventus absolvierte er seit seinem Wechsel 2019 insgesamt 83 Einsätze.

