Ranftl vor Rückkehr nach Österreich

Reinhold Ranftl steht unmittelbar vor einer Rückkehr in die ADMIRAL Bundesliga. Wie die „Sport Bild“ berichtet, wird Ranftl den FC Schalke 04 verlassen und zum FK Austria Wien wechseln.

Der 30-Jährige nahm nicht mehr bei Schalkes Leistungstests zum Auftakt der Sommervorbereitung teil. Nach Auskunft des Klubs, weil er sich in Gesprächen mit einem anderen Verein befindet – dabei dürfte es sich um die Veilchen handeln. Ranftl bestritt in der Aufstiegssaison des S04 lediglich 15 Spiele (eine Vorlage) und wird Schalke nun wieder verlassen.

Bei Schalke besitzt der Außenbahnspieler allerdings noch einen Vertrag bis 2024. Vor seinem Wechsel nach Deutschland kickte Ranftl in Österreich für Sturm Graz, Hartberg, Wiener Neustadt und LASK. In Linz erlebte er Europacup-Märchen und schaffte es auch in den erweiterten Kreis der Nationalmannschaft.

