Rang acht im Massenstart: Hauser fixiert Olympia-Ticket

Lisa Hauser hat sich am Sonntag eine fixe Teilnahme am Massenstartbewerb bei den Olympischen Spielen in Italien gesichert. Die 32-jährige Tirolerin belegte im abschließenden 12,5-Kilometer-Massenstartrennen des Weltcup-Wochenendes in Nove Mesto den achten Platz und liegt damit im Gesamtweltcup unter den Top 15. Eine bessere Platzierung verhinderten zwei Schießfehler. Ihre ÖSV-Kollegin Tamara Steiner blieb als eine von nur zwei Athletinnen im Feld ohne Fehler und wurde Elfte.

Julia Simon führte bei der Olympia-Generalprobe vor Oceane Michelon einen französischen Doppelsieg an und triumphierte erstmals in dieser Saison. Die Italienerin Lisa Vittozzi wurde Dritte und hielt zwei weitere Französinnen auf Distanz. Hauser zeigte eine starke Laufleistung und hatte am Ende einen Rückstand von 1:05,4 Minuten. Nach dem ersten Schießen war sie als Sechste noch auf Tuchfühlung zur Spitze gewesen.

Hauser zufrieden: „Sehr cooler Tag“

„Mein Ziel war es, in die Top-15 zu laufen, weil ich noch einmal gute Punkte machen wollte, um am Ende auch im Gesamtweltcup wieder unter den besten 15 zu sein. Das ist mir gelungen und von daher war das ein sehr cooler Tag. Dieser achte Platz taugt mir irrsinnig“, resümierte Ex-Weltmeisterin Hauser. Steiner fehlten 1:21,9 Minuten auf die Siegerin. Die 28-jährige Steirerin zeigte wieder auf, nachdem sie am Freitag im Einzel mit Rang sechs ihr bestes Weltcup-Resultat geschafft hatte.

Auch bei den Männern gab es einen französischen Sieg. Der fehlerlose Eric Perrot übernahm mit seinem siebenten Saisonerfolg auch die Führung im Gesamtweltcup. Hinter ihm landeten der US-Amerikaner Campbell Wright und der Norweger Sverre Dahlen Aspenes. Österreicher hatte sich keiner für eine Teilnahme qualifiziert.

(APA) / Bild: GEPA