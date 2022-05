Die Glasgow Rangers haben erstmals seit 2009 und zum 34. Mal insgesamt den schottischen Fußball-Cup gewonnen.

Die Rangers, die am Mittwoch das Europa-League-Finale gegen Eintracht Frankfurt verloren hatten, setzten sich am Samstag im Hampden Park in Glasgow 2:0 nach Verlängerung gegen Hearts of Midlothian durch. Ryan Jack und Scott Wright trafen in der 94. beziehungsweise 97. Minute. Bei den Hearts spielte der Burgenländer Peter Haring durch.

(APA)

Bild: Imago