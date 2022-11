Rangnick bestätigt: ÖFB-Team muss gegen Italien auf Quartett verzichten

Österreichs Nationalteam muss im abschließenden Länderspiel des Jahres am Sonntag (20.45 Uhr) in Wien gegen Italien auf die Innenverteidiger Kevin Danso und Gernot Trauner sowie die Flügelspieler Andreas Weimann und Alexander Prass verzichten.

Das bestätigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Samstagabend in seiner Abschluss-Pressekonferenz. Die besten Chancen auf einen Einsatz im Abwehrzentrum neben Kapitän David Alaba hat Freiburg-Legionär Philipp Lienhart.

Danso, Trauner und Weimann hatten am Samstagvormittag bereits das noch im Trainingsquartier in Marbella abgehaltene Abschlusstraining verpasst. Danso, der zuletzt in der französischen Liga für RC Lens mit starken Leistungen aufgezeigt hatte, laboriert laut ÖFB-Angaben an muskulären Problemen. Feyenoord-Rotterdam-Profi Trauner hatte wegen Hüftproblemen schon am Freitag das Training auslassen müssen. Lienhart hat seine leichte Knöchelblessur dagegen überwunden.

Weimann mit Innenbandzerrung im Knie

Bei Weimann wurde nach einem Schlag aufs Knie beim mühevollen 1:0-Testspielerfolg am Mittwoch in Malaga gegen Andorra eine Innenbandzerrung diagnostiziert. Prass, der gegen Andorra sein Länderspiel-Debüt gegeben hatte, hat mit Wadenproblemen zu kämpfen.

Das ÖFB-Team kam am Samstagabend mit leichter Verspätung aus dem Trainingslager in Andalusien nach Wien zurück.

(APA)/Bild: GEPA