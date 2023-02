Rangnick tauschte sich mit Flick und Schweiz-Coach Yakin aus

Der deutsche Fußball-Bundestrainer Hansi Flick hat einen ersten länderübergreifenden Austausch mit Österreich-Teamchef Ralf Rangnick und Schweiz-Coach Murat Yakin als „super Format“ bezeichnet.

„In allen drei Ländern wird innovativ gearbeitet. Ich finde es klasse, über den Tellerrand hinauszublicken und gemeinsam an Themen wie der Spielvorbereitung zu arbeiten – und voneinander zu lernen“, sagte Flick am Freitag per DFB-Mitteilung über das zu Wochenbeginn absolvierte Treffen.

Flick, Rangnick. Yakin und DFB-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatten sich am DFB-Campus u.a. im Beisein von Direktor Rudi Völler mit den rund 60 Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Pro Lizenz-Lehrgänge der drei Länder zu den Themen Analyse, Matchplan und Periodisierung ausgetauscht. Über drei Tage hinweg nutzte die Lehrgangsgruppe auch die kurzen Wege zu Eintracht Frankfurt, um beim Europa-League-Sieger zu hospitieren.