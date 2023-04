Rangnick über Bayern: „Es ist ungewohnt viel Unruhe in verschiedenen Bereichen“

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick spricht über die derzeitige sportliche Situation beim FC Bayern München. Das Team von Trainer Thomas Tuchel geht heute Abend mit einem 0:3-Rückstand ins Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem Sky X-Traumpass das Spiel live streamen).

„Es ist ungewohnt viel Unruhe in verschiedenen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen. Das wird sicherlich auch eines der Hauptprobleme sein, mit denen sich Thomas Tuchel im Moment beschäftigt. Er war ja selber auch sehr von der fehlenden Energie im Spiel gegen Hoffenheim überrascht. Im Moment fehlen da so ein bisschen die Grundelemente, die Bayern eigentlich immer stark gemacht haben. Von ‚Mia san Mia‘ ganz zu schweigen. Das wird sicher morgen auch ganz entscheidend sein, dass sie das wieder auf den Platz bringen. Wenn sie das können, ist es nicht unmöglich. Aber im Moment deutet nicht so viel darauf hin.“, so Rangnick über die Bayern.