Rangnick verabschiedet sich mit Sieg vom Old Trafford

Der künftige ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat sich standesgemäß vom Old Trafford verabschiedet. In seinem letzten Heimspiel als Teammanager von Manchester United gewannen die Red Devils in der Premier League souverän mit 3:0 (1:0) gegen den FC Brentford. Bruno Fernandes (9.), Superstar Cristiano Ronaldo (61./Foulelfmeter) und Raphael Varane (72.) trafen für Manchester.

Manchester rückte durch den ersten Dreier nach zuvor drei Spielen ohne Sieg zwar bis auf fünf Punkte auf den Tabellenvierten FC Arsenal heran, hat aber keine realistischen Chancen mehr auf die Champions-League-Qualifikation – die Londoner haben zwei Spiele weniger absolviert. United rangiert vor den abschließenden zwei Auswärtsspielen auf Rang sechs und wird nächste Saison wohl in der Europa League antreten.

