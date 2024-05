Rangnick-Verbleib freut laut Wimmer „jeden in Österreich“

Patrick Wimmer hat sich am Samstag nicht nur über sein Tor beim 3:0-Heimerfolg des VfL Wolfsburg gegen Absteiger Darmstadt in der deutschen Fußball-Bundesliga erfreut gezeigt.

„Es freut jeden in Österreich, dass Ralf Rangnick bei uns bleibt“, sagte der 22-jährige Mittelfeldspieler. Am Donnerstag war offiziell geworden, dass Rangnick sein Amt als ÖFB-Teamchef über die EM hinaus fortsetzen und nicht zu Bayern München wechseln wird. Wimmer hat zehnmal im Nationalteam gespielt.

„Die Entscheidung fiel zum Glück gegen Bayern München und für das ÖFB-Team. So wie wir zurzeit performen, kann ich das verstehen“, verlautete Wimmer und fügte mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland hinzu: „Er hatte vielleicht auch die Sorge, dass das Turnier ein bisschen abkippen könnte, falls er zu Bayern geht. Ich bin froh, dass er da ist. Jetzt wollen wir bei der EURO zeigen, was in Österreich steckt.“

Wimmer hat alle seine Spiele im Team unter dem Deutschen absolviert. Die ÖFB-Truppe bekommt es bei der EM in der Gruppe D mit Frankreich (17. Juni), Polen (21. Juni) und den Niederlanden (25. Juni) zu tun.

(APA)