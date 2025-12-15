Rangnick verrät: Gegen diese Länder testet das ÖFB-Team vor der WM
Das ÖFB-Team testet vor der WM 2026 in Nordamerika gegen zwei Teams, die nicht aus Europa kommen. Zudem plant Österreichs Fußball-Nationalteam, sein Basiscamp während der WM-Gruppenphase in der Nähe von Los Angeles aufzuschlagen.
Wie Teamchef Ralf Rangnick am Montagabend in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar 7“ bei ServusTV verriet, wolle man „nicht so weit weg von Malibu“ residieren. Die Spieler „wollen ja auch ein bisschen was erleben können“, scherzte Rangnick. Die offizielle Bestätigung der Teamquartiere der WM-Starter vonseiten der FIFA erfolgt am 16. Jänner.
ÖFB-Team fixiert Heim-Testspiele
Zudem verriet Rangnick, dass das Nationalteam bereits zwei Testspiele für 2026 in Österreich fixiert hat. So ist zum Abschluss des März-Lehrgangs ein Heimspiel gegen Südkorea geplant. Anfang Juni steht ein weiteres Heimspiel gegen Ecuador im Vorbereitungsprogramm.
Aktuell befinde sich der ÖFB laut Rangnick noch auf der Suche nach zwei Auswärtsspielen. Eines davon soll im März-Lehrgang stattfinden, das zweite soll am 8. oder 9. Juni bereits in Kalifornien stattfinden und als Generalprobe für die WM dienen.
(APA) / Bild: GEPA