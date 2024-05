Rapid-Abschied fix: Moormann wechselt zu Ligarivale

Martin Moormann wechselt zur kommenden Saison vom SK Rapid zu Blau-Weiß Linz, wo er einen Vertrag bis 2026 unterschreibt. Das gaben beide Klubs am Freitag offiziell bekannt.



„Ich freue mich sehr, ein Teil der Blau-Weiß Familie zu werden! Die bisherige Entwicklung des Klubs, ein klarer Plan der Vereinsverantwortlichen und die tolle Fangemeinde haben mich überzeugt, den eingeschlagenen Weg mitzugehen“, sagte Moormann zu seinem Wechsel.

Zuletzt wenig Einsatzzeit bei Rapid

Der Verteidiger war 2018 aus St. Pölten zur zweiten Mannnschaft von Rapid gewechselt, ehe ihm 2021 der Sprung zu den Profis gelang. Für Rapid bestritt der 23-Jährige insgesamt 66 Pflichtspiele.

In der laufenden Saison geriet Moormann immer mehr aufs Abstellgleich und stand in lediglich vier Spielen in der Startelf. Sein letzter Einsatz für Rapid liegt mehr als sechs Monate zurück, aufgrund einer Sprunggelenksverletzung fehlte Moormann zuletzt mehrere Wochen.

Moormann wird am Sonntag beim Heimspiel gegen den TSV Hartberg offiziell verabschiedet.

Bild: GEPA