Rapid angelt wohl nach Schalke-Talent

via

via Sky Sport Austria

Der SK Rapid Wien könnte wohl ein weiteres Mal am Transfermarkt zuschlagen. Wie “transfermarkt.at” berichtet, will der SK Rapid Can Bozdogan vom FC Schalke 04 ausleihen.

Can Bozdogan hat in den ersten beiden Saisonspielen keine einzige Minute in der 2. Deutschen Bundesliga absolviert. Gut möglich, dass Schalke den 20-Jährigen zentrale Mittelfeldspieler für die Aussicht auf mehr Spielzeit vorerst abgibt. Wie das Onlineportal schreibt, laufen aktuell Gespräche über eine Ausleihe zu Rapid Wien.

Der Austausch mit dem SK Rapid soll sich in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, heißt es in dem Bericht weiter. Bozdogan steht bei Schalke noch bis Juni 2024 unter Vertrag. Für die Profimannschaft Bozdogan bislang auf 18 Einsätze, davon 14 Erstliga-Partien in der Abstiegssaison.

Im Oktober 2020 hatten die Königsblauen mit Bozdogan langfristig verlängert. „Can Bozdogan gehört zu den größten Mittelfeldtalenten in der Bundesliga. Dass er sich mit voller Überzeugung und ohne zu zögern für eine Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 entschieden hat, ist ein tolles Zeichen für den gesamten Klub. Er ist schon jetzt ein wichtiger Baustein in unserem Kader“, sagte der damalige Sportvorstand Jochen Schneider.

Bild: Imago