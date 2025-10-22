Rapid-Angreifer fällt „für die kommenden Spiele“ aus

Der SK Rapid muss einige Zeit auf Mittelstürmer Claudy Mbuyi verzichten.

Wie die Hütteldorfer einen Tag vor dem Conference-League-Spiel gegen Fiorentina mitteilten, fällt der französische Stürmer „mit einer muskulären Verletzung für die kommenden Spiele aus“.

Weitere Details zur Blessur oder zur Ausfallsdauer gab es von den Grün-Weißen nicht. Sommerneuzugang Mbuyi ist mit sechs Toren und drei Assists Rapids aktueller Topscorer in der laufenden Saison.

(APA)/Bild: GEPA