Der SK Rapid Wien trifft heute Abend (Anpfiff: 18:55 Uhr) im ersten Gruppenspiel in der UEFA Europa League auf den FC Arsenal.

Rapid-Coach Dietmar Kühbauer vertraut auf folgende Startelf:

Die Londoner beginnen mit dieser Mannschaft:

📋 The team news is in…

🇬🇭 @ThomasPartey22 starts

🇫🇷 @LacazetteAlex captains the side

🇩🇪 @Bernd_Leno is in goal

🏆 #UEL

— Arsenal (@Arsenal) October 22, 2020