Rapid bei Youth-League-Premiere weiter

Die Fußball-U19 von Rapid hat bei der Premiere in der UEFA Youth League ihr erstes K.o.-Duell überstanden. Die Hütteldorfer setzten sich am Mittwoch im Zweitrunden-Rückspiel des Meisterweges gegen SC Braga mit 3:2 durch. Das Hinspiel in Portugal hatte 0:0 geendet. Salzburgs Nachwuchs musste in der Ligaphase des Bewerbes in der vierten Partie erstmals Punkte abgeben, befindet sich nach einem 2:2 bei Feyenoord Rotterdam aber weiter voll auf Kurs Richtung Sechzehntelfinale.

Um den Einzug in die Runde der letzten 32, in der Meister- und Ligaweg zusammengeführt werden, kämpft Rapid am 27. November auswärts und am 11. Dezember zu Hause gegen den FC Basel. Im Rückspiel gegen Braga machten die Grün-Weißen zweimal einen Rückstand wett. Furkan Dursun traf kurz vor der Pause aus der Drehung zum 1:1 (42.). 15 Minuten vor Schluss bereitete er das 2:2 durch den erst 16-jährigen Fabian Silber mit einer Flanke vor (75.). Für die Entscheidung sorgte Yasin Mankan mit einem Volley von der Strafraumgrenze (82.).

