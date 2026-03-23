Rapid bindet 18-jährigen Defensivspieler

Der SK Rapid hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Daniel Mahiya vorzeitig verlängert. Der 18-jährige Defensivspieler bleibt den Hütteldorfern bis Sommer 2028 erhalten.

Mahiya wechselte bereits im Alter von neun Jahren von TWL Elektra zu Rapid und durchlief seither sämtliche Nachwuchsstationen des Vereins. Im April 2025 feierte er sein Debüt für Rapid II in der 2. Liga und entwickelte sich in der laufenden Saison mit bislang 17 Einsätzen zu einer festen Größe im Team.

Auch international sammelte der Außenverteidiger früh Erfahrung: Mahiya lief für mehrere österreichische Nachwuchs-Nationalteams von der U15 bis zur U19 auf.

Rapid-Sportgeschäftsführer Markus Katzer zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung und betont die technischen Qualitäten des jungen Spielers sowie dessen Entwicklungspotenzial. Mahiya selbst spricht von einem erfüllten Traum und kündigt an, weiterhin hart an seiner sportlichen Weiterentwicklung arbeiten zu wollen.

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