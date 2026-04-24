Rapid bindet drei Nachwuchsspieler langfristig

Der SK Rapid hat die Verträge mit drei Nachwuchsspielern verlängert. Amar Hadzimuratovic, Muhammed Tazi und Lorian Kolloni unterschrieben jeweils bis Sommer 2027.

Innenverteidiger Amar Hadzimuratovic ist seit 2014 im Verein und durchlief sämtliche Nachwuchs- und Akademiestufen. Im August 2025 gab er sein Debüt für Rapid Wien II in der 2. Liga und kam in der laufenden Saison bislang auf zehn Einsätze. Zudem sammelte der 18-Jährige internationale Erfahrung in österreichischen und bosnischen Nachwuchs-Nationalteams.

Mittelfeldspieler Muhammed Tazi, Jahrgang 2008, gehört seit 2016 zum Nachwuchs des Vereins. Aktuell spielt er in der U18 und erzielte in dieser Saison bisher sechs Tore. Auch auf internationaler Ebene war er bereits im Einsatz und absolvierte zehn Spiele für türkische Nachwuchs-Nationalteams.

Lorian Kolloni wechselte 2022 in die U15 von Rapid und durchlief seither die weiteren Akademiestufen. Darüber hinaus kam er bereits in mehreren Nachwuchsteams des ÖFB zum Einsatz (U15 bis U17).

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zu den Verlängerungen: „Es freut mich sehr, dass sich mit Amar, Muhammed und Lorian drei Talente für den weiteren Weg in Grün und Weiß entschieden haben. Ich wünsche ihnen für die anstehenden Aufgaben und ihre sportliche Entwicklung alles Gute.“

(Red.) / Bild: SK Rapid