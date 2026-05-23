Rapid droht Blamage im Europacup-Playoff

Ein eher schwacher Trost angesichts der Tatsache, dass Rapid laut den jüngsten wirtschaftlichen Kennzahlen über ein etwa sieben Mal höheres Budget als Ried verfügt. Trotzdem besteht die Möglichkeit, dass sich der finanzielle Unterschied am Montag auch auf dem Rasen zeigt. „Es ist noch alles drin, wir werden alles geben. Wir haben schon oft bewiesen, dass wir enge Partien gewinnen können, vor allem daheim“, erklärte Matthias Seidl.

Ungewohnte Positionen für Seidl und Weimann

Der Kapitän wurde von Hoff Thorup zunächst auf der für ihn ungewohnten Position als rechter „Wing Back“ eingesetzt, dafür agierte der gelernte Stürmer Andreas Weimann im Zentrum. Der Coach begründete dies mit den zahlreichen Ausfällen und dem gefährlichen Rieder Umschaltspiel.

In der Freitag-Partie waren allerdings Standard-Situationen entscheidend. Nachdem Rapid zu Beginn die eine oder andere Gelegenheit ausgelassen hatte, fielen beide Treffer der Gastgeber nach ruhenden Bällen. „Wir haben zu viele Standards zugelassen, und Ried ist bei Standards stark“, erkannte Hoff Thorup. Seine Zuversicht hat der 37-Jährige dennoch nicht verloren. „Die Chancen sind nach wie vor okay, wahrscheinlich 50:50. Wir glauben daran, dass wir es schaffen können.“

Das gilt auch für die Rieder, deren Trainer Maximilian Senft von einer „beeindruckenden Leistung“ seiner Mannschaft sprach. „Wir haben die Grundtugenden vom Herbst voll auf den Platz gebracht, aber waren auch mit dem Ball sehr dominant.“