Rapid feiert Testspielsieg bei Zweitligisten

In der Länderspielpause absolvierte der SK Rapid am Donnerstag ein Testspiel bei Zweitligist Admira Wacker.

Das Spiel, welches unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Hütteldorfer. Marco Tilio sorgte in der 60. Spielminute mit einem Kopfballtreffer für das entscheidende Tor.

Rapid-Cheftrainer Peter Stöger: „Es war ein guter Test, den wir gegen eine gut organisierte Mannschaft letztendlich durch ein Standard-Tor gewonnen haben. Es war für uns vor allem auch wichtig, einigen Spielern, die zuletzt wenig Spielzeit hatten, wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen.“

(SK Rapid) / Bild: GEPA