Rapid feiert Testspielsieg gegen Kopenhagen

Fußball-Bundesligist SK Rapid Wien hat im letzten Testspiel der Vorbereitung einen Heimsieg gefeiert. Im Allianz Stadion gewinnen die Hütteldorfer gegen den FC Kopenhagen mit 1:0.

Ercan Kara erzielte in der 65. Spielminute den einzigen Treffer im Allianz Stadion. Nach einer Flanke von Filip Stojkovic stand Kara goldrichtig und verwertete per Kopf zum 1:0.

Eine sehr starke Generalprobe ist zu Ende! Wir gewinnen das Testspiel gegen Kopenhagen mit 1:0.

Super Leistung, Burschen! 👏

⏱ FT’ | SK Rapid 1:0 FC Kopenhagen#SCR2021 | #skrapid | #SCRFCK pic.twitter.com/ffI9dxIh9n — SK Rapid (@skrapid) July 10, 2021

Am kommenden Freitag tritt der SCR zum ersten Pflichtspiel der Saison gegen die Wiener Viktoria an. Um 20:30 Uhr ist der Klub von Trainer Toni Polster in der ersten Runde des ÖFB Cups zu Gast in Wien-Hütteldorf.

Bild: GEPA