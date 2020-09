Rapid findet Abnehmer für Stürmer Andrija Pavlovic

Der SK Rapid Wien gibt Stürmer Andrija Pavlovic an Bröndby IF ab. Das gaben die Hütteldorfer am Samstagnachmittag per Medienmitteilung bekannt.

Der Serbe wechselt nach seiner Leihe zu APOEL Nikosia fest zum dänischen Erstligisten und unterschreibt dort einen Vierjahresvertrag.

Pavlovic stieß im Sommer 2018 zum SK Rapid, verletzte sich allerdings noch vor Saisonstart und fiel längerfristig aus. Nach seinem Comeback absolvierte er für Grün-Weiß insgesamt 29 Pflichtspiele, in denen ihm acht Treffer gelangen.

Jetzt fix: #Pavlovic ist @skrapid von der Payroll, wechselt zu Bröndby. Der Serbe hat in Dänemark trotz unrühmlichem Ende bei Kopenhagen nach wie vor einen guten Namen.

Bei Rapid gab’s keine Aussicht auf Einsätze. Erfolgsboni könnten folgen. #winwin #scr2020 @skysportaustria — Phillip Lautischer (@Sky_PhillipL) September 19, 2020

Danach wurde er für eine Saison zu APOEL Nikosia verliehen, ehe die Leihe endete und er in den vergangenen Wochen wieder nach Hütteldorf zurückkehrte.

Bild: GEPA